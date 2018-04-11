معالي وزير الخارجية يستقبل سعادة رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني‎

المنامة في 11 أبريل / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني، بحضور السيدة خيرية دشتي أمين سر الاتحاد.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تقوم بها في إبراز دور المرأة البحرينية وتوسيع مجال مشاركتها في القطاع الاقتصادي، مشيدًا معاليه بالأنشطة المتميزة والمبادرات الرائدة التي يقوم بها الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني من أجل تفعيل استراتيجيات النهوض بدور المرأة في كافة القطاعات كونها دعامة أساسية فاعلة في مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، منوهًا معاليه بدور الاتحاد في تعزيز التواصل وترسيخ التعاون بين سيدات ورائدات الأعمال من مختلف دول العالم، متمنيًا للاتحاد دوام التقدم.



من جانبها، أعربت سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة عن اعتزازها بلقاء معالي وزير الخارجية، وتقديرها لمساندة معاليه لجهود الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني، منوهة بدعم وزارة الخارجية للمبادرات الرامية لتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجتمع.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1032 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/11 - 46 : 01 PM