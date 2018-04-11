محكمة التمييز العسكرية بقوة دفاع البحرين تواصل جلساتها بنظر الطعون المقدمة في قضية تشكيل خلية إرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى

المنامة في 11 أبريل / بنا / عقدت محكمة التمييز العسكرية جلستها بتاريخ اليوم الموافق 11 / 4 / 2018م وذلك لمواصلة نظر الطعون المقدمة في القضية رقم (1 إرهاب لسنة 2017) بشأن تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، وذلك من قبل كل من :



1- الجندي / مبـارك عـادل مبارك مهـنا

2- فاضـل السيد عباس حسن رضـــــي

3- السيد علـوي حسيـن علوي حسيـــن

4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـــــــوي

5ـ محمد عبد الحسين صالح الشهابــــي

6ـ محمد عبد الواحد محمـــد النجــــــــار

7ـ حسيـــن محمـــــد أحمـد شهـــــــــاب



وبعد تلاوة تقرير القاضي المقرر، وسماع أقوال النيابة العسكرية، وكذلك السماح لكافة المحامين بتقديم مرافعاتهم الشفوية بشأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، فقد تقرر من محكمة التمييز العسكرية حجز القضية للحكم في جلسة 25 /4 /2018م.



حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المحكوم عليهم.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1031 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/11 - 45 : 01 PM