أعراض التسمم الكيماوي ظهرت على 500 مريض في دوما

جنيف في 11 أبريل/ بنا / أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن أعراض التسمم الكيماوي ظهرت على 500 مريض تم علاجهم بعد الهجوم الكيماوي في منطقة دوما بالغوطة الشرقية السبت الماضي.



ونقلا عن تقارير من مصادرها الطبية في سورية قالت المنظمة :"على وجه التحديد، كانت هناك علامات تهيج شديد للأغشية المخاطية، وقصور في التنفس، وتوقف في الأجهزة العصبية المركزية".



وقال بيتر سلامة، مسؤول الاستجابة الطارئة بالمنظمة، "إن المنظمة تطالب بإتاحة الوصول الفوري للمنطقة لتقديم الرعاية للمتضررين".





خ.س



بنا 1001 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/11 - 08 : 01 PM