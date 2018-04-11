معالي الشيخ خالد بن عبد الله: ندعو الهيئات والجمعيات الهندسية لمزيد من التعاون لتنظيم مزاولة المهنة وفق أفضل المعايير

المنامة في 11 أبريل/ بنا / دعا معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الهيئات الرسمية والجمعيات المهنية الهندسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مزيد من التنسيق والتعاون فيما بينها لتنظيم مزاولة المهنة وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً.



جاء ذلك لدى استقبال معاليه بمكتبه في قصر القضيبية المهندس كمال بن عبدالله آل حمد، أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، الذي رفع بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الاتحاد الهندسي الخليجي أسمى آيات العرفان والامتنان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، على تفضل سموه برعاية الملتقى الهندسي الخليجي 21 الذي أقيم أواخر فبراير الماضي تحت شعار "المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها"، كما تقدم المهندس آل حمد بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله على افتتاح المؤتمر نيابة عن سمو رئيس الوزراء.



وخلال اللقاء، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات الهندسية في المنطقة، ومن بينها جمعية المهندسين البحرينية، في إذكاء روح التطوع ورعاية مصالح المهندسين وتطوير قدراتهم ومعارفهم لمواكبة أحدث التطورات التي يشهدها هذا القطاع المهني الحيوي، وما لذلك من أثر مهم على الارتقاء بالمهنة من جهة، والمساهمة في تطوير النهضة العمرانية والحضرية في مملكة البحرين.



وفي هذا الصدد، هنأ معاليه المهندس ضياء توفيقي بمناسبة فوزه في انتخابات جمعية المهندسين البحرينية التي أجريت مؤخراً، متمنياً له ولجميع أعضاء الجمعية التوفيق والنجاح في تحقيق الرؤية والأهداف السامية التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، مشيداً معاليه في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها المهندس مسعود الهرمي خلال توليه رئاسة الجمعية في الدورات السابقة. كما أثنى معاليه على تمكن وجوه شبابية من المنافسة والفوز لأول مرة بعضوية مجلس إدارة الجمعية خلال الدورة الحالية.



من جانبه، أعرب المهندس كمال بن عبدالله آل حمد عن شكره وتقديره على الدعم اللامحدود الذي يحظى به الاتحاد الهندسي الخليجي من قبل مملكة البحرين – حكومة وشعباً – على نحو يمكنه من القيام بدوره المرجو على أكمل وجه، مشيراً إلى أن تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برعاية الملتقى الهندسي الخليجي 21 يعد أحد أوجه الدعم الذي يلقاه الاتحاد من البحرين مما كان له أكبر الأثر في تحقيق النجاح لأعمال هذا الملتقى.





ل.ب/خ.س



بنا 0947 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/11 - 52 : 12 PM