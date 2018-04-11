سقوط طائرة عسكرية بالقاعدة الجوية لبوفاريك بالجزائر

الجزائر في 11 أبريل/ بنا / سقطت صباح اليوم الاربعاء طائرة عسكرية بالقاعدة العسكرية لبوفاريك يجهل لحد الساعة ان كان على متنها مسافرون حسبما علم من مصدر عسكري جزائري.



و قد لوحظ من الطريق السيار الرابط بين الجزائر العاصمة و مدينة البليدة حريق ودخان كثيف منبعث من موقع الحادث الذي يجهل سببه لحد الان حسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.



و أفاد المصدر أن الطائرة كانت متجهة الى مدينة بشار جنوب غربي الجزائر.



وقد تم ايفاد فرق خاصة للحماية المدنية الى عين المكان لإسعاف ضحايا محتملين.



خ.س



بنا 0836 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/11 - 39 : 11 AM