سقوط طائرة عسكرية بالقاعدة الجوية لبوفاريك بالجزائر

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2018/04/11 - 39 : 11 AM
الجزائر في 11 أبريل/ بنا / سقطت صباح اليوم الاربعاء طائرة عسكرية بالقاعدة العسكرية لبوفاريك يجهل لحد الساعة ان كان على متنها مسافرون حسبما علم من مصدر عسكري جزائري.
و قد لوحظ من الطريق السيار الرابط بين الجزائر العاصمة و مدينة البليدة حريق ودخان كثيف منبعث من موقع الحادث الذي يجهل سببه لحد الان حسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.
و أفاد المصدر أن الطائرة كانت متجهة الى مدينة بشار جنوب غربي الجزائر.
وقد تم ايفاد فرق خاصة للحماية المدنية الى عين المكان لإسعاف ضحايا محتملين.
خ.س
بنا 0836 جمت 11/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/11 - 39 : 11 AM