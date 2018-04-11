هيئة تنظيم الاتصالات: خطة عمل لإقامة شبكات الاتصالات المتنقلة التجارية لخدمات الجيل الخامس في المملكة

المنامة في 11 أبريل / بنا / ترأست هيئة تنظيم الاتصالات الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بترددات الجيل الخامس (5G) لبحث وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من الحكومة بشكل عام والهيئة على وجه التحديد من أجل وضع الخطة المناسبة وإنجاز الأعمال التحضيرية اللازمة لضمان توفير الطيف الترددي المطلوب لإقامة شبكات الجيل الخامس في المملكة.



وتمت مناقشة واعتماد الإطار الذي قامت الهيئة بإعداده لفريق العمل والذي يتضمن القواعد والمسؤوليات المسندة إلى الفريق، حيث سيتولى فريق العمل مسؤولية وضع وتنفيذ خطة العمل اللازمة لإقامة شبكات الاتصالات المتنقلة التجارية لخدمات الجيل الخامس في المملكة.



وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة، المهندس محمد بن عبدالله النعيمي إن فريق العمل سينظر في احتياجات القطاع التجاري من الطيف الترددي اللازم لإنشاء شبكات الجيل الخامس (5G) بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية وسوف يقوم فريق العمل بإعداد خطة إخلاء للترددات في ضوء التوافق مع أعضاء فريق العمل.



وأضاف النعيمي أن فريق العمل سيقوم بإعطاء الأولوية للنطاقات الترددية التي من المرجح استخدامها في تشغيل شبكات الجيل الخامس بحسب ما جاء في توصيات المجموعات التقنية الدولية ذات الشأن، مبينا ان الفريق سيعمل على ضمان أن تكون احتياجاته من مختلف النطاقات الترددية متوافقة مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة والدول الأوروبية ومع نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019".



وستمكن النتائج التي سيتوصل إليها فريق العمل من جعل البحرين واحدة من الدول الرائدة في المنطقة التي تطلق شبكة الجيل الخامس مما يعكس التزام المملكة نحو توفير أحدث تقنيات الاتصالات.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0835 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/11 - 38 : 11 AM