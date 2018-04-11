مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 949 سلة غذائية في مديرية الخوخة باليمن

الحديدة في 11 أبريل / بنا / وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 949 سلة غذائية في منطقه موشج بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة باليمن تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي 6 أشخاص يستفيد منها 5694 فردا.



ويعد التوزيع من إجمالي السلال الغذائية المخصصة للمحافظة والبالغة 22273 سلة غذائية، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0812 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/11 - 16 : 11 AM