الخيرية الملكية تقيم فعاليات صحية للموظفين والعملاء

المنامة في 11 أبريل/ بنا / بمناسبة اليوم العالمي للصحة، نظمت المؤسسة الخيرية الملكية عدة فعاليات صحية للموظفين والعملاء بهدف زيادة الوعي الصحي والاطمئنان على صحة الجميع.



ونظمت المؤسسة عبر الوحدة الصحية بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي، فعالية صحية للموظفين بمشاركة عدد من الأطباء والممرضين بالمستشفى، تم خلالها عمل فحوصات عامة والتبرع بالدم لموظفي المؤسسة، إسهاماً منهم في الدور الاجتماعي والإنساني، ولأهمية التبرع في إنقاذ حياة الآخرين.

كما شارك مستشفى رويال البحرين في هذه المناسبة من خلال عمل فحوصات السكر وضغط الدم للعملاء والمستفيدين من خدمات المؤسسة.





ل.ب/خ.س



بنا 0734 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/11 - 40 : 10 AM