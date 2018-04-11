قيادة التحالف العربي توافق على إصدار تصريح دخول ودعم لمنظمة "البلسم" الدولية لتقديم خدماتها الطبية لمرضى القلب داخل اليمن

الرياض في 11 أبريل/ بنا / أصدرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تصريحاً لمنظمة "البلسم" الدولية بالدخول إلى اليمن لعلاج مرضى القلب وإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح، وذلك بناءً على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والإسكان اليمنية المستند على ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب .



وجاءت الموافقة وتوفير الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المنظمة لتسهيل أعمالها داخل اليمن كما ذكرت وكالة الانباء السعودية ، بناءً على حرص دول التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية على سلامة الشعب اليمني وتوفير ما يحتاجونه من أمور علاجية ملحة.

وتأتي هذا الاستجابة الفورية في إطار الجهود المتواصلة بمنح تصاريح للمنظمات والجمعيات الإنسانية الدولية وتسهيل إجراءات دخولهم للأراضي اليمنية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية .

وتُعد منظمة البلسم الدولية إحدى المنظمات الطبية التطوعية التي يعمل فريقها الطبي منذ أكثر من 20 عاماً في عدة دول لعلاج وجراحات القلب في أقصى الظروف البيئية.

وتعمل قيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبشكل متوازي في الاتجاهات السياسية والعسكرية والإنسانية كافة بما يخدم أبناء الشعب اليمني، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن

وبحسب بيان التحالف فإن الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية سيغادر إلى اليمن خلال الأيام القليلة القادمة.





خ.س



بنا 0716 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/11 - 29 : 10 AM