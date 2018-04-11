هيئة تنظيم الاتصالات تنشر إحصائيات شكاوى المستهلك ومركز الاتصال لعام 2017

المنامة في 11 أبريل/ بنا / اعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين انها بتت في 942 شكوى خلال عام 2017 وقد تم حل 95% من مجمل هذه الشكاوى وبلغ معدل رضا المستهلكين عن التسويات المقدمة 71%.



وقد شكلت شكاوى قطاع الهواتف المتنقلة 55% من مجمل الشكاوى المقدمة، تليها شكاوى قطاع النطاق العريض (البرودباند) بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة شكاوى قطاع الهاتف الثابت 13%، وتوزعت النسبة المتبقية 2% على شكاوى القطاعات الأخرى.

وقد شكلت نسبة الشكاوى المتعلقة بالفواتير 33% من مجمل الشكاوى التي تم البت فيها، تليها الشكاوى المتعلقة بأداء الشبكات 25 % والعقود 20%، وتوزعت النسبة المتبقية على شكاوى أخرى.

كما أسفرت جهود الهيئة في زيادة وعي المستهلكين بكيفية تجنب صدمات فواتير التجوال الدولي حيث شهدت شكاوى التجوال الدولي انخفاض إلى ما يقارب 4% مقارنة بالسنوات الفائتة.



وتلقى مركز اتصال المستهلكين خلال عام 2017، 4053 اتصالا، بنسبة نجاح في الرد على المكالمات تقدر بـ 99%، وقد جاءت هذه النتائج تماشيا مع تطلعات الهيئة التي تهدف إلى تعزيز أطر التواصل مع المستهلكين لكافة إجراءات الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمزودي خدمات الاتصالات.



وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، صرح المستشار الأول لتطوير شؤون المستهلك بالهيئة الشيخ عبدالله بن حمود آل خليفة "كثفت الهيئة مساعيها في حماية حقوق المستهلك، حيث أصدرت خلال هذا العام اللائحة التنظيمية بشأن المنازعات الخاصة بالمستهلك والتي تحدد مبادئ وإجراءات التعامل مع النزاعات التي تنشأ بين المشترك والمشغل المرخص له." مشيرًا إلى :"أن هذه اللائحة تعتبر إحدى الأدوات القانونية التي ستعمل على خلق المزيد من الشفافية والتنظيم بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل عادل يحفظ حقوق المستهلك في النزاعات". وبعد العمل بهذه اللائحة، ستقوم الهيئة بنشر مؤشرات الشكاوى الواردة إليها ضد مزودي خدمات الاتصالات لتعزيز الشفافية والتنافسية بين مزودي الخدمة لتطوير الخدمات والاهتمام بشكاوى مشتركيهم."



وشدد الشيخ عبدالله على أنه يحق للمستهلك التواصل مع الهيئة في حالة إخفاق مزودي خدمات الاتصالات بحل الشكاوى المقدمة لهم، وذلك من خلال الاتصال على مركز اتصال المستهلك على 81188 أو تقديم شكوى من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.











ل.ب/خ.س



بنا 0707 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/11 - 13 : 10 AM