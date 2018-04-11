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الأمم المتحدة: نحو 700 ألف سوري نزحوا داخليا منذ مطلع العام الجاري
2018/04/11 - 01 : 10 AM

نيويورك في 11 أبريل/ بنا / قالت الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف سوري نزحوا داخليا منذ مطلع العام الجاري، بسبب استمرار الأعمال القتالية في بلادهم.

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس "إن هذا العدد للنازحين يضاف إلى 6.5 مليون شخص نزحوا في الداخل بالفعل و5.6 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة".

وأضاف: "اننا نشعر بقلق كبير بسبب موجة النزوح الشاملة المستمرة منذ بداية العام الجاري وتنامي الأعمال القتالية".

واوضح ان الأعمال القتالية تشمل هجمات على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس.

واشار الى إن معدل الهجوم على المرافق الصحية والعاملين بها والبنية التحتية الصحية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ، زاد ثلاثة أضعاف عنها من نفس الفترة في العام 2017.


و.ش/خ.س

بنا 0655 جمت 11/04/2018


عدد القراءات : 13         اخر تحديث : 2018/04/11 - 01 : 10 AM
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