الوزيرة الصالح تثني على دور القطاع الخاص لتحقيق الصحة للجميع وبالشراكة المجتمعية للارتقاء بالصحة المنامة في 11 أبريل/ بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، صباح اليوم في مكتبها بديوان الوزارة بالجفير وفداً من القطاع الخاص، قدم لسعادتها دعوة لرعاية فعالية اليوم المفتوح لصحة العائلة المزمع عقده مساء السبت14 أبريل في فناء حديقة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، حيث يأتي متزامنا مع الاحتفال بيوم لصحة العالمي.

وقد رحبت الوزيرة بالوفد الزائر المتمثل بـ مستشفى الكندي ومؤسسة اديوكشن وفريق مشروع الصحة المثالية 2010 من شركة نفط البحرين (BAPCO)، مؤكدة على اهتمام مملكة البحرين بتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والعمل على تعزيز سبل الارتقاء الامثل بالخدمات الصحية، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية التي تمثل جانبا مهما لتحقيق هذه الرؤى الطموحة.

وقد قدم الوفد شرحا موجزا للفعالية الصحية والتوعوية، والتي تهدف لتثقيف المجتمع بسبل الحياة الصحية والوقائية من بعض الأمراض والاضطرابات الصحية الواسعة، إلى جانب تدريب أفراد العائلة على مهارات الإسعافات الأولية، وتقديم محاضرات توعوية وتثقيفه حول كيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وقد اشارت الصالح إلى أهمية دعم مؤسسات القطاع الخاص، لتحقيق الرؤية التي يسعى لتحقيقها نظام الرعاية الصحة بمملكة البحرين من خلال خطة وطنية صحية شاملة للأعوام 2016 – 2025م، والتي حددت الأولويات والاحتياجات في المجال الصحي لاستمرارية واستدامة تقديم الخدمات الصحية، مؤكدة على مبدأ العمل على الوقاية وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

وفي ختام اللقاء تقدمت الوزير بالشكر إلى الوفد الزائر، متمنية لهم التوفيق في مهامهم النبيلة ورسالتهم الجليلة التي تسعى لتحقيق أعلى درجات من الصحة لمختلف فئات المجتمع في مملكة البحرين، مؤكدة دعم وزارة الصحة التام لمثل هذه البرامج الصحية الهادفة.











ع.ر/خ.س



بنا 0647 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/11 - 09 : 10 AM