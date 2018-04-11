الوزير النعيمي ويزور مكـتـبة الملك فهـــد الوطنية ويبحث التعاون مع مراكز مصادر المعرفة بالوزارة الرياض في 11 أبريل/ بنا / قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة لمكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض، بهدف الاطلاع على ما تحتويه المكتبة من آلاف الكتب والوثائق التاريخية والمخطوطات النادرة والصور التي توثّق الأحداث المهمة التي شهدتها المملكة العربية السعودية عبر مراحل التاريخ، وغير ذلك من جوانب المعرفة المتعددة، فضلًا عن بحث سبل التعاون بين المكتبة ومراكز مصادر المعرفة بالوزارة.

واطّـلـع الوزير خلال الجولة التي قام بها مع الأستاذ محمد بن عبد العزيز الراشد أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية وعدد من المسئولين بها، على الإجراءات التي تقوم بها المكتبة لتسجيل الرسائل الجامعية الواردة إليها وتصنيفها وجعلها متاحة لجمهور الباحثين وطلبة المدارس والجامعات.



وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها القائمون على مكتبة الملك فهد الوطنية لاستيعاب الكمّ الهائل من الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والصور وتصنيفها بالشكل الذي يسهّل على مرتادي المكتبة والباحثين والطلبة الوصول إلى المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها بسهولة ويسر، معتبراً أنّ هذه المكتبة تعدّ كنزاً ثقافياً مهماً في المنطقة.



وفي ختام الزيارة، قدّم الوزير هدية تذكارية لأمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية، عبارة عن مجسّم لمدرسة الهداية الخليفية باعتبارها أول مدرسة نظامية في مملكة البحرين.







ع.ر/خ.س



بنا 0642 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/11 - 08 : 10 AM