الرئيس البشير يلتقي وزير الطاقة الاماراتي الخرطوم في 11 أبريل /بنا/ التقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم بالخرطوم وفد دولة الإمارات برئاسة سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة.



وذكرت وكالة انباء الامارات، ان الوزير المزروعي، اكد خلال اللقاء اهتمام دولة الإمارات بتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الشمسية في السودان.

من جهته قال معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات في مجال البنى التحتية والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة مبينا أن دولة الإمارات تمتلك أكبر الشركات التي تعمل في مجال مشروعات الطاقة الشمسية.



خ.س



بنا 0629 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/11 - 41 : 09 AM