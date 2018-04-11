الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أراضي زراعية ويتوغل شرق غزة

غزة في 11 أبريل/ بنا / قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بشكل عنيف أراضي المواطنين الزراعية، وموقعا، وتوغلت آليات عسكرية تضم دبابات وجرافات، شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن دوي انفجار سمع قرب معبر المنطار "كارني" شرق مدينة غزة، تبين أنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة مزروعة بالمكان، بالتزامن مع توغل لآليات عسكرية إسرائيلية، في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة.



وأضافت أن عملية التوغل وتفجير العبوة، رافقها إطلاق مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق المدينة، أكثر من أربعة قذائف على أراضي المواطنين الزراعية وموقعا بالقريب من الشريط الحدودي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف القاطنين بالقرب من المنطقة.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف المدفعي جاء رداً على استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة، قرب الشريط الحدودي، شرق غزة، دون وقوع إصابات.



و.ش/خ.س



بنا 0623 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/11 - 38 : 09 AM