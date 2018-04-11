واشنطن ترحب بسعي اوروبي لفرض عقوبات جديدة على ايران واشنطن في 11 أبريل/ بنا / رحبت الولايات المتحدة بسعي دول أوروبية فرض عقوبات جديدة على إيران، محذرةً الشركات من إقامة علاقات تجارية مع طهران.



وقالت وكيلة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال مانديلكر: "إن العقوبات جزء مهم من الجهود الشاملة لمواجهة النشاط الخبيث لا يران في المنطقة." مبديةً دعمًا أمريكيًا للخطوات الأوروبية بهذا الصدد.

وأوضحت أن إيران تستخدم الأموال التي تجنيها جراء تخفيف العقوبات في إطار الاتفاق النووي، لدعم ما يسمى بحزب الله الارهابي ونظام الأسد، وأن أولئك الذين يحاولون التعامل مع إيران على الرغم من العقوبات، يخاطرون بتمويل تلك الأنشطة بشكل غير مباشر في الشرق الأوسط.

وأشارت مانديلكر إلى أن إيران لم تمتثل لشروط الاتفاق النووي، مستشهدة بعدة عوامل منها، انعدام الشفافية في النظام المصرفي الإيراني.





خ.س



بنا 0619 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/11 - 59 : 09 AM