مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية روسية موسكو في 11 أبريل/ بنا / لقي ستة أشخاص مصرعهم بحادث تحطم طائرة مروحية من طراز "Mi-8" في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت "روسيا اليوم" عن بيان لوزارة الطوارئ الروسية ان المروحية التي كانت تقل على متنها ستة أشخاص سقطت في مدينة خاباروفسك أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري.



وجاء في البيان "أن طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-8" تابعة لشركة "فوستوك" هبطت بشكل قاس في أرض قاحلة".

واكد البيان انه وفقا للمعلومات الأولية كان هناك ستة أشخاص على متن الطائرة لقوا جميعا مصرعهم ولم تتأثر المباني والمنشآت في المنطقة.



وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، فتح قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد تشغيل الطائرات بعد تحطم المروحية.





و.ش/خ.س



بنا 0611 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/11 - 34 : 09 AM