بعد الفيتو الروسي في مجلس الامن.. مندوب الكويت : اليوم هو يوم حزين آخر للمدنيين في سوريا نيويورك في 11 ابريل /بنا/ اعتبر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان اليوم هو يوم حزين آخر للمدنيين في كافة مناطق سوريا وتحديدا في دوما معربا عن الاعتذار منهم لأن مجلس الأمن الدولي خذلهم مرة اخرى ولم يتمكن من إنشاء آلية للمحاسبة عن جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال العتيبي في كلمة بالجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن، ونقلا عن وكالة الانباء الكويتية : "نعتذر منهم لأن المجلس بات عاجزا عن وقف الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الانسان وللعديد من قرارات مجلس الامن ذاته التي تدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ونعتذر لأن مجلس الأمن لن يتمكن من محاسبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".





خ.س



بنا 0610 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/11 - 47 : 09 AM