بعد تحرير ميدي الجيش يطهرها من الالغام التي زرعها الحوثيون بشكل هستيري ميدي في 11 ابريل /بنا/ انتزعت فرق الهندسة التابعة للجيش اليمني، عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية في أحياء مدينة ميدي بمحافظة حجة بعد نجاح الجيش في السيطرة على منطقة ميدي بشكل كامل واستعادتها من الحوثيين.

وذكر مصدر عسكري لـ (سبتمبر نت) بان مليشيا الحوثي زرعت قبل اندحارها من أحياء ميدي، الألغام والعبوات الناسفة بشكل هستيري لإعاقة تقدم قوات الجيش.



وفي مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية.



وذكرت مصادر محلية لـ(سبتمبر نت) ان الغارات استهدفت آليات تابعة للمليشيا في منطقة السلان بمديرية المصلوب، اسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا، وتدمير عدد من الاليات والتعزيزات.





خ.س



بنا 0537 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/11 - 57 : 08 AM