7.5 مليون دولار مساعدات إماراتية لمفوضية اللاجئين الاممية منذ 2017

أبوظبي في 11 أبريل/ بنا / بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية التي قدمت لدعم العمليات الإغاثية التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف أنحاء العالم منذ بداية 2017 حتى الآن نحو 7.5 مليون دولار، متضمنة الإعانات الموجهة للاجئي الروهينغيا بحسب البيانات الرسمية للمفوضية.



وأكد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الإمارات توبي هارورد أن الدولة قدمت نحو أربعة ملايين دولار للاجئي الروهينغيا منذ اندلاع الأزمة في العام الماضي حتى الآن .



ونقلت وكالة انباء الإمارات "وام " عن هارورد أن الإمارات قد تكفلت بنصف تكاليف نقل الرحلات الجوية التي أطلقتها المفوضية منذ الشهور الأربعة الأخيرة من العام2017 حتى فبراير الماضي والبالغ عددها 16 رحلة لإغاثة هؤلاء اللاجئين الذين وصفهم بأنهم يمثلون "أسرع أزمات اللاجئين انتشارا على مستوى العالم ".



و.ش



بنا 0525 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/11 - 37 : 08 AM