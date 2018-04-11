21 قتيلا اثناء محاولة فرار من سجن شمال البرازيل

ريو دي جانيرو في 11 أبريل/ بنا / قتل 21 شخصا على الأقل امس لدى محاولة سجناء الهروب من سجن في شمال البرازيل.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البرازيلية وسجناء، أثناء محاولة الفرار من السجن.



وقالت إدارة الامن العام البرازيلي، في بيان، إن "محاولة الفرار ساندتها مجموعة كانت في الخارج، ومدججة بالسلاح".

واشارت معلومات اولية إن السجناء ايضا كانوا مسلحين داخل السجن الواقع قرب مدينة بيليم في ولاية بارا.



واكدت مصادر محلية ان الأشخاص قتلوا أثناء استخدام مهاجمين من خارج السجن متفجرات لنسف جدار في سجن سانتا إيزابيل بمدينة بيليم.









و.ش



بنا 0510 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/11 - 15 : 08 AM