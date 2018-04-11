الطقس في مملكة البحرين : غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً

المنامة في 11 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاربعاء سيكون بمشيئة الله غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها جنوبية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة احيانا.



وحذرت إدارة الإرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام ولكنه يصل إلى 8 أقدام في عرض البحر اثناء الهبات.



درجة الحرارة : العظمى 33 درجة مئوية .. والصغرى : 24 درجة مئوية.









م خ



بنا 0423 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/11 - 07 : 08 AM