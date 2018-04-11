مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 11 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/جلالته استقبل سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد .. الملك: البحرين مقبلة على المزيد من الخير والرخاء.

/وزير الاسكان: فتح سقف أعمار الاستفادة من "مزايا" الى 50 عاما.

/وزير التربية يشارك في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم في الرياض.

/مجلس النواب: زيادة معونة التعطل لـ 200 دينار للجامعيين و150 لغيرهم.

/الشيخة مي تشارك في افتتاح مؤتمر فكر 16 بدبي.

/رئيس الأمن العام يفتتح المؤتمر الدولي لعمليات الإطفاء للشرق الأوسط.

/خلال اجتماع المشاورات السياسية بين البحرين وأذربيجان تأكيد توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.

/«الأشغال»: 3678 بلاغاً في قطاع الصرف الصحي في الربع الأول من العام الحالي.

/معهد البحرين للتدريب يبحث التعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

/استمرار مشاركة المجموعة الجوية من سلاح الجو الملكي البحريني في تمرين «درع الخليج/1».

/الاشغال:تطوير تقاطع شارع 20 بشارع المطار.

/انهيار تاريخي غير مسبوق للعملة الإيرانية.

/الرياض وباريس توقعان اتفاقيات اقتصادية بأكثر من 20 مليار دولار.

/صحيفة سعودية: «قناة سلوى» ستحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي.

/إحباط متبادل لمشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن سوريا.

/الأمـم الـمـتـحــدة تــكــشف عـــن آلاف المعتقلين في ظروف «مرعبة» في ليبيا.

/وزير الدفاع الإسرائيلي يشيد بقناص ظهر في شريط فيديو يطلق النار على فلسطيني.

/مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين.

/مسؤول عسكري أمريكي سابق: قطر تلعب بالنار ولن تخرج من أزمتها إلا بوقف دعم الجماعات الإرهابية.

/مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين.



و.ش



بنا 0458 جمت 11/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/11 - 04 : 08 AM