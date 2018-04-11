الرئيس المصري يبحث مع ولي عهد أبوظبي القضايا الإقليمية والدولية عربي القاهرة في 10أبريل/ بنا / التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها اضافة الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الجانبان إلى العمل المشترك في سبيل الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تواجه الأزمات وصون مقدرات شعوبها ودعم التنمية والبناء فيها ..وأكدا أهمية التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي والدول العربية للتصدي لآفة الإرهاب والتطرف خاصة ما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وتزويدها بالأسلحة وتوفير الملاذ الآمن والغطاءين السياسي والإعلامي لها.





م خ



بنا 2237 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/11 - 45 : 01 AM