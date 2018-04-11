الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في مؤتمر سلامة الغذاء والعمل البلدي بمسقط مسقط في 10 ابريل / بنا / ضمن فعاليات اسبوع سلامة الغذاء واليوم الخليجي لسلامة الغذاء، شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر سلامة الغذاء والعمل البلدي 2018م المنعقد في مدينة مسقط خلال الفترة 9 – 11 ابريل 2018م.





ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجال سلامة الغذاء وعرض تجارب ومشاريع دول مجلس التعاون الخليجي في المجال البلدي.



ويناقش المؤتمر عدة محاور أساسية في مجال سلامة الغذاء وسلامة وجودة الأغذية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وآثارها على الصحة العامة، والإعلام والتوعية، والاستراتيجيات، والأمن الغذائي، والعادات الغذائية للمستهلك والسلامة الغذائية وأهمية تطبيقات أنظمة سلامة الأغذية إلى جانب مناقشة المخاطر الناشئة والتقنيات الحديثة في مجال سلامة الأغذية.





م.ف.ق/م.ح.



بنا 2039 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/10 - 44 : 11 PM