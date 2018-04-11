روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع أمريكى لإجراء تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية بسورية نيويورك في 10 أبريل /بنا/ استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي مساء اليوم الثلاثاء ضد محاولة صاغتها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق جديد يستهدف معرفة الجهة التي شنت الهجمات الكيماوية في سورية.



ووافقت 12 دولة على مشروع القرار الاميركي، في حين عارضته روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت.



وكان مشروع القرار يدعو الى انشاء "آلية تحقيق مستقلة تابعة للامم المتحدة" على ان تعمل لمدة سنة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.



وهذا الفيتو هو الثاني عشر الذي تستخدمه روسيا في مجلس الامن بشأن الملف السوري منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.



س.ي



بنا 2000 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/10 - 23 : 11 PM