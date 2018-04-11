وزير الداخلية ينيب رئيس الأمن العام في افتتاح المؤتمر الدولي لعمليات الإطفاء للشرق الأوسط‎ المنامة في 10 ابريل / بنا / أناب الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام مساء اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي لعمليات الإطفاء للشرق الأوسط ، والذي يعقد برعاية معالي وزير الداخلية في الفترة من 10 وحتى 12 أبريل الجاري ، وتنظمه الرابطة الدولية لرؤساء فرق الإطفاء بالتعاون مع شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويتضمن المؤتمر ، جلسات عمل ، يتحدث فيها عدد من الخبراء من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ، فضلا عن معرض لأحدث الخدمات والتكنولوجيا المتاحة للإطفاء وخدمات الطوارىء.



وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على تفضله بتشريفه بالإنابة عن معاليه لحضور افتتاح هذا المؤتمر المهم والمتميز وتوجيهاته السديدة ودعمه الدائم للجهود المبذولة لتحقيق السلامة العامة .



كما أعرب عن شكره لسعادة المهندس بدر بن فهد القدران المدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي في شركة أرامكو السعودية والأخوة في الشركة على عقد المؤتمر في مملكة البحرين والذي يعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الإطفاء خصوصا والسلامة العامة بشكل عام مما يؤكد أهمية دعم أجهزة الدفاع المدني وتزويدها بأحدث المعدات والوسائل التكنولوجية والاستثمار في الموارد البشرية وتأهيلها على أعلى مستوى لما لها من دور أساس في حماية الأرواح والممتلكات ، معربا عن تمنياته للمؤتمر والمشاركين فيه بالنجاح وتحقيق النتائج المرجوة بما يعود على الجميع بالنفع والفائدة.



وتضمن حفل الافتتاح ، فيلما قصيرا حول السلامة العامة والخبرات المتقدمة في هذا المجال ودور الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء في تعزيز الجهود التي تسهم في مكافحة الحرائق وحماية السلامة العامة .



وقد ألقى المهندس بدر بن فهد القدران المدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي في شركة أرامكو السعودية كلمة أكد فيها أن الأمن الذي تنعم به البحرين يعتبر السبب الرئيسي وراء عقد هذا المؤتمر على أراضيها مشيدا بدور رجال الإطفاء في التعامل مع الحرائق ومؤكدا على أهمية الإعداد للمستقبل خاصة وأن المنطقة تشهد تنمية عمرانية ومبان شاهقة وهو ما يستلزم جهود الدفاع المدني لتفقد تلك المباني وأمور السلامة.



وأكد السيد توماس جينكينز رئيس مجلس إدارة الرابطة الدولية لرؤساء فرق الإطفاء في كلمة أن هذا المؤتمر ياتي ثمرة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ويعكس تكاملا بين الخبراء والمؤسسات ذات الاختصاص معربا عن تطلعه إلى تعاون دولي مماثل في المستقبل.



وتم تكريم الشركات الراعية للمؤتمر وشركة أرامكو والرابطة الدولية للإطفاء وعدد من رؤساء إدارات الاطفاء الأمريكية.





م.ف.ق/س.ي



بنا 1955 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/10 - 01 : 11 PM