السعودية وفرنسا توقعان على بروتوكولي تعاون سياحي وتراثي باريس في 10 أبريل /بنا/ وقع وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير ووزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان بروتوكول تعاون في مجال السياحة بين الهيئة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وذلك من ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية .



ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة الوجهات السياحية وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي وتطوير المنتجات السياحية ، بالإضافة إلى تصنيف الفنادق والسياحة الثقافية والبيئة والأعمال والأنشطة البحرية.



كما وقع الجبير بروتوكولاً آخر مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين في مجال التراث يهدف إلى تبادل الخبرات في المجال التراثي وإدارة المواقع التاريخية ونقل المعارف والخبرات في مجال تنظيم المعارض وإدارة المتاحف.



ويهدف البروتوكول إلى تطوير الأشغال الحرفية والصناعات التقليدية وتدريب العاملين في مجال التراث وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة.



س.ي



بنا 1950 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/10 - 57 : 10 PM