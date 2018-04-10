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ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
2018/04/10 - 44 : 10 PM
باريس في 10 أبريل / بنا / اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية انه جري خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

كما جري استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية ومواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ورأس الجانبان اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية بحضور وفدي البلدين.



م.ح.

بنا 1940 جمت 10/04/2018


عدد القراءات : 17         اخر تحديث : 2018/04/10 - 47 : 10 PM
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