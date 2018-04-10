الرئيس السوداني يصدر قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد الخرطوم في 10 ابريل / بنا / أصدر الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني .



وذكرت وكالة الانباء السودانية "سونا "، " أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري " .





ع ذ



بنا 1838 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/10 - 55 : 09 PM