المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تعتزم إرسال خبراء إلى دوما السورية للتحقق من تعرض المدينة لهجوم كيماوي

لاهاي في 10 أبريل / بنا / أعلنت المنظمة الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية اليوم أنها سترسل خبراء إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في مدى صحة التقارير الخاصة بتعرض المدينة لهجوم كيماوي.



ولم تحدد المنظمة التي يقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية موعد سفر خبرائها الى سوريا، لكنها أكدت أن الخبراء بدأوا بالفعل في جمع معلومات منذ وقوع الهجوم المشتبه به.



وبحسب وكالة الأنباء الالمانية، سوف ترسل المنظمة فريق تحقيق متخصص إلى المكان الذي يشتبه أن الهجوم وقع فيه للتحقق من مدى صحة الاتهامات الموجهة للنظام السوري بتنفيذ الهجوم.



وطلبت المنظمة اليوم من الحكومة السورية توفير الظروف الضرورية لعمل الخبراء الدوليين.





م.ح./ع ذ



بنا 1618 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/10 - 21 : 07 PM