اكتمال أعمال الإنشاء في قبة مبنى آخر مفاعلات "براكة" للطاقة النووية السلمية بأبوظبي أبوظبي في 10 أبريل / بنا / حققت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنجازا هاما جديدا في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي وذلك باستكمال الأعمال الإنشائية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الرابعة والأخيرة في مشروع محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة بأبوظبي إضافة إلى استكمال أعمال توصيل الأنابيب الخاصة بحلقات تبريد المفاعل وتركيب المعدات الأساسية في المحطة.



وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم أن استكمال القبة يمثل العنصر الإنشائي الأخير في مبنى احتواء المفاعل الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 70 مترا، وتعتبر مباني احتواء المفاعل من أكثر المباني الإنشائية تطورا في العالم بالنظر إلى تصميمها الذي يشتمل على مزيج من الجدران الخرسانية السميكة والحديد الصلب المعزز ويضم المبنى حاوية المفاعل النووي ومولدات البخار ومكونات رئيسية أخرى.



واشارت المؤسسة الى أن الانتهاء من أعمال توصيل الأنابيب الخاصة بحلقات تبريد المفاعل التي تعمل على نقل الحرارة الموجودة داخل حاوية المفاعل إلى المولدات العاملة بالبخار إلى جانب تركيب معظم المكونات الرئيسية لمبنى احتواء المفاعل يعتبر بمثابة الإعلان عن استكمال أعمال البناء الرئيسية في المحطة الرابعة وخطوة هامة نحو بدء الاختبارات الرئيسية لأنظمة المحطة. كما يعد استكمال الأعمال الإنشائية لقبة مبنى احتواء آخر مفاعلات مشروع محطات براكة للطاقة النووية مؤشرا على اكتمال غالبية الأعمال الإنشائية الرئيسية في المشروع وإنجازا كبيرا في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي من أجل إنتاج طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات.



ونقلت وكالة أنباء الامارات عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي قوله إن هذه الإنجازات تبرز التقدم الملحوظ الذي يتم تحقيقه سواء على مستوى أعمال الإنشاءات في المحطة الرابعة أو على مستوى الإنجاز الكلي لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، مشيرا الى أن الأعمال الإنشائية للمحطة الرابعة بدأت عام 2015 واستفادت الفرق المختصة من الخبرات التي اكتسبتها خلال تطوير المحطات الثلاث السابقة ومع وصول نسبة إنجاز العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطة الرابعة إلى 67 % ستكون المرحلة القادمة بالنسبة للمحطة هي بدء الانتقال إلى عمليات الاختبار والتشغيل".







م.ح./ع ذ



بنا 1604 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/10 - 10 : 07 PM