المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدا من مؤسسة The Heritage Foundation المنامة في 10 ابريل / بنا / استقبلت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مقر المؤسسة اليوم وفداً من مؤسسة " The Heritage Foundation " بحضور الدكتور حميد حسين عضو مجلس المفوضين والدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام للمؤسسة الوطنية، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.



واستعرضت خوري للوفد السجل الحقوقي لمملكة البحرين والتقدم الذي تم، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة، مشيرة إلى سعي المؤسسة المستمر لتعميق العلاقة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.



كما استعرضت الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ودور المؤسسة في حماية حقوق الإنسان بالإضافة الى الإحصائيات المتعلقة بالشكاوى المستلمة عبر الحضور الشخصي أو الخط الساخن المجاني 80001144 أو عبر التطبيق الإلكتروني NIHR Bahrain.



وأشاد الوفد بالجهود المبذولة في استقبال الشكاوى وطلبات المساعدة والتدريب والتثقيف على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1601 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/10 - 05 : 07 PM