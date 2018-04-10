افتتاح فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي باريس في 10 إبريل / بنا / افتتح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس فعاليات منتدى "الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي" الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الرسمية للجمهورية الفرنسية.



ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030، حيث يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان حيث تمضي المملكة قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة، بالشراكة مع عدد من الدول .



ويرفد المنتدى الأفكار والرؤى عن سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بين الجانبين السعودي والفرنسي، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والاسهام في إيجاد الحلول.



وعبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح عن إدراك المملكة لأهمية الشراكة والصداقة مع الجمهورية الفرنسية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ، لما تمثله فرنسا على المستوى العالمي ومقعدها في الأمم المتحدة، واقتصادها المتين وقدراتها التكنولوجية، والثقافية .



وتطرق إلى مشروع مدينة نيوم " شمال غرب المملكة، وتخصيص صندوق استثماري لهذا المشروع الطموح والواعد، و إلى مشروع الطاقة الشمسة، ومشروع العلا السياحي وأهمية الاستثمار في هذه المجالات للحصول على المصلحة وتحقيق الأهداف، داعيا إلى مزيد من التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي ودعم المبادرات في القطاع الخاص في البلدين .



ثم بدأت أعمال الجلسة الأولى التي شارك فيها وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الذي استعرض ما تعمل عليه المملكة من دفع بقطاع الطاقة مشيرا إلى أن السعودية ستبقى على انتاجها بشكل طبيعي ، وتسعى للاستثمار في الطاقات الخضراء ، ولديها موارد طبيعية ، وتستثمر أيضا في التوزيع الجزئي للطاقة النووية وهذه الأنشطة تفتح المجال للاستثمار فيها .



وعبر السيد باتريك جيان رئيس مجموعة توتال الفرنسية ، عن أهمية المملكة بالنسبة لقطاعات الصناعة والاقتصاد والاستثمار في فرنسا ، وكونها بلد مصدر للنفط فإن الكثير من المستثمرين يرونها مهمة في تغذية القطاع الاقتصادي وقطاع الطاقة ورؤية المملكة 2030 تعمل على تحفيز تلك القطاعات وسرعة الإنجاز بالإسهام والمشاركة مع ما تعيشه المملكة من مرونة في التسهيلات للاستثمار الاجنبي .



واستمع المشاركون إلى عدد من المداخلات من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وتطرقوا لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاستثماري وآليته في المملكة و القوانين التحكيمية.







س.ي/ع ذ



بنا 1526 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/10 - 05 : 07 PM