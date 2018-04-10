ترامب يلغى جولة مقررة إلى أميركا اللاتينية للإشراف على رد بلاده على الهجوم الكيميائي في سوريا

واشنطن في 10 أبريل/ بنا / أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ألغى جولة مقررة إلى أميركا اللاتينية في وقت تنظر إدارته في رد على هجوم دوما الكيميائي في سوريا.



ونقلت اذاعة "سوا" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس ترامب سيتغيب عن قمة الدول الأميركية الثامنة التي تستضيفها ليما عاصمة بيرو، ولن يتوجه إلى كولومبيا كما كان مقررا.



وأضافت أن نائب الرئيس مايك بنس سيقوم بالرحلة بناء على طلب ترامب، مشيرة إلى أن الأخير "سيظل في الولايات المتحدة للإشراف على الرد الأميركي في سوريا ولمتابعة التطورات حول العالم".



من جانب اخر أفاد مسؤول أميركي لـقناة "الحرة" بأن الرئيس ترامب "يعقد اجتماعات مكثفة وأن القرار بشأن الرد على هجوم دوما قد يتخذ في أي لحظة".







م.ح./ع ذ



بنا 1509 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/10 - 24 : 06 PM