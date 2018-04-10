زلزال بقوة 7ر4 درجة يضرب وسط إيطاليا.. وأخر بقوة 6,2 درجة يضرب تشيلي

روما في 10 أبريل / بنا / ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم، وسط إيطاليا.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المعهد الوطني لعلوم الجيولوجيا والبراكين في ايطاليا إن مركز الزلزال كان في موشيا بمنطقة مارشي، على بعد نحو 190 كيلومترا شمال روما، وعلى عمق تسعة كيلومترات.



وأفادت الأنباء بأن عدد من المباني تعرضت لأضرار جراء الزلزال، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية.



وفي جهة أخري، ضرب زلزال أكثر شدة بلغت قوته 6,2 درجات تشيلي اليوم، دون الاعلان عن سقوط ضحايا جراء الزلزال.



وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع على بعد نحو 35 كيلومترا شمال بونيتاكي على عمق 75,8 كيلومترات.





م.ح.



بنا 1448 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/10 - 52 : 05 PM