مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4500 كرتون من التمور في عدة مراكز بمحافظة مأرب

الرياض في 10 ابريل / بنا / وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4500 كرتون من التمور في ستة مراكز بمديرية الجوبة وعدة مراكز بحي الروضة في محافظة مأرب ، يستفيد منها 36000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة من التمور والبالغ 1000 طن ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التوزيع يأتي في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1441 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/10 - 45 : 05 PM