وزارة البيئة السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور "H5N8"

الرياض في 10 أبريل / بنا / أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في محافظة الخرج.



وبينت الوزارة، في إيجاز لها اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق السعودية منذ بداية انتشار الفيروس بلغ "13574" عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 179 حالة، في حين جرى التخلص من 9650 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.





م.ح./ع ذ



بنا 1440 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/10 - 44 : 05 PM