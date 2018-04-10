اجتماع الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة

لندن في 10 ابريل / بنا / اجتمع كبار المسؤولين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة خارجية بالمملكة المتحدة السيد ألستر بيرت وأعضاء من وزارة الخارجية البريطانية وذلك يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين في ويلتون بارك بالمملكة المتحدة.



وتم خلال الاجتماع استعراض انجازات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة للعام 2017م، وأولويات الشراكة بين الجانبين، ومناقشة المقترحات من الاجتماعات، والفعاليات، وورش العمل للعام الجاري 2018م، في إطار مجالات التعاون المختلفة كالأمن، والدفاع، والشؤون الإنسانية والتنموية، والإزدهار والتجارة، والعلاقات بين الشعوب، والبيئة، تعزيزاً للعلاقات بين الجانبين، وقد تم مناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.



كما تم استعراض خطط التحول الوطني لدول مجلس التعاون في إطار التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وقدمت المملكة المتحدة إيجازاً حول خططها المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.



وفي نهاية الاجتماع أكد المشاركون على أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين منظومة مجلس التعاون و المملكة المتحدة و القائمة على تعزيز العلاقات التاريخية الثنائية بين دول المجلس وبريطانيا.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1433 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/10 - 36 : 05 PM