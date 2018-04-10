النيابة العامة تأمر حبس شخصين إثر اعتدائهما على شخص بالضرب والسرقة

المنامة في 10 أبريل / بنا / صرح عدنان فخرو رئيس النيابة بنيابة المحافظة الجنوبية ان النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة مدينة عيسى مفاده قيام شخصين بالاعتداء على شخص بالضرب وسرقة مبلغ مالي وهاتف نقال.



وأوضح بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في البلاغ فور وروده إليها حيث استمعت الى أقوال المجني عليه وانتدبت الطبيب الشرعي للكشف عليه وبيان اصاباته وسببها وتاريخ حدوثها واستجوبت المتهمين وقامت بمواجهتهما بالأدلة الثابتة.



وأمرت النيابة بحبس المتهمين سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليهما تهمة السرقة بالإكراه وجاري استكمال كافة الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهما الى المحكمة المختصة .





أ.أ/س.ي/ع ذ



بنا 1430 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/04/10 - 33 : 05 PM