اللجنة العليا للحج والعمرة تعلن عن الحملات المرخصة للحج هذا العام المنامة في 10 أبريل / بنا / اعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وبعثة مملكة البحرين للحج عن حملات الحج الرسمية المرخص لها من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

ونبهت اللجنة المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من التسجيل ضمن حملة مرخصة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وقراءة عقد الاتفاق مع مكتب الحملة جيداً قبل التوقيع عليه، والتأكد من التأمين ضد الحوادث لدى شركة تأمين معتمدة، فضلاً عن التأكد من صحة جميع البيانات الشخصية لدى الجهاز المركزي للمعلومات قبل التسجيل للسفر، وألا تقل صلاحية وثائق السفر عن ستة أشهر من موعد المغادرة.



وحذرت اللجنة العليا من التورط بالتسجيل لدى حملات وهمية أو غير مرخصة، لما يترتب على ذلك من خسائر مادية ومطالبات قضائية، منوهةً بأنه لن تقبل شكاوى الحجاج المسجلين في الحملات غير المرخصة، وشكاوى الحجاج الذين لم يوقعوا عقداً مع مكتب حملة الحج، داعيةً الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام إلى الاطلاع على أحكام الحج والعمرة ليسهل عليهم أداء المناسك، وإبلاغ صاحب الحملة بالأمراض التي يعانون منها ونوع الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.





أ.أ/س.ي/ع ذ



بنا 1415 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/10 - 34 : 05 PM صور اضافيه