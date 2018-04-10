الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية في الأردن

عمان في 10 أبريل/ بنا / شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري في الاجتماع السنوي السابع والاربعون للهيئات المالية العربية لعام 2018م والتي انعقدت اليوم بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية.



وعقد الاجتماع برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وبحضور وزراء المالية والتخطيط والبنوك المركزية بالدول العربية، وممثلين عن المؤسسات المالية العربية والدولية، ومختصين في الشأن المالي في المنطقة.



وتم النقاش في الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات، وتضم هذه الهيئات المالية: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.





أ.أ/م.ح.



بنا 1352 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/10 - 57 : 04 PM