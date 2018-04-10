انتخاب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعدد من المناصب في مجلس الادارة والهيئات الدستورية بمنظمة العمل العربية المنامة في 10 ابريل / بنا / في إطار نجاحاته المتواصلة على الصعيد العربي حصد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عددا من المناصب في الهيئة الدستورية بمنظمة العمل العربية كممثل لعمال البحرين في إنجاز جديد للعمل النقابي والعمالي البحريني حيث انتخب كل من أسامة سلمان حسن أمين السر العام بالاتحاد الحر على عضوية مجلس ادارة المنظمة وزبيدة البلوشي النائب الثاني لرئيس الاتحاد مسئول شئون المرأة والطفل على عضوية لجنة المرأة العاملة بالمنظمة وبسيم جاسم الذوادي نائب رئيس الاتحاد للتنظيم الداخلي على عضوية لجنة الرقابة المالية بالمنظمة.



وصرح رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد أن تمثيل الاتحاد بهذا الشكل في الهيئات الدستورية لمنظمة العمل العربية هو إنجاز كبير للعمل النقابي والعمالي في البحرين ودليل على الثقة الكبيرة التي حازها الاتحاد على المستوى العربي والإقليمي بما يقدمه من مبادرات وأعمال .



وأضاف يعقوب أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات المملكة العربية والإقليمية والتي ما كان ليتم لولا الدعم الكبير للعمل النقابي العمالي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء .



وأضاف يعقوب أن هذه الثقة التي أولتها لنا المنظمة العربية ستكون دافعا قويا لنا لمزيد من المساهمة في تطوير العمل العمالي العربي وكل ما من شأنه رفعة أوطاننا العربية .



ووجه يعقوب الشكر لأعضاء منظمة العمل العربية على هذه الثقة الغالية، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1322 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/10 - 47 : 04 PM