الإمارات تستنكر احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة أبوظبي في 10 ابريل / بنا / أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة بدولة الإمارات أمس الأول في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين، تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علماً أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، استناداً لمذكرة تفاهم موقعة بين البلدين لتعزيز التعاون العسكري الثنائي.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية الاماراتية أوردته وكالة أنباء الامارات ان هذه الخطوة غير القانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.



وأعربت دولة الامارات عن "استنكارها لهذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والانساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال".





م.ح.



بنا 1332 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/10 - 45 : 04 PM