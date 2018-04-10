اجتماع حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المنامة في 10 ابريل / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .



وقد استعرض جلالة الملك المفدى مع سموهما عددا من القضايا ذات الشأن المحلي، وبالأخص الاكتشافات الأخيرة لحقل النفط والغاز والتي تعد الأضخم في تاريخ المملكة، مهنئاً جلالته حفظه الله الجميع بهذا الإنجاز الوطني التاريخي والذي تحقق بجهود الطاقات والسواعد البحرينية، مؤكداً أن المملكة مقبلة على المزيد من الخير والرخاء بعون الله، وأن مسيرة التنمية الوطنية مستمرة للبناء على ما تحقق من مكتسبات ومواصلة التطوير والتحديث ، لتحقيق كل ما فيه خير البحرين وشعبها الكريم ومستقبل الأجيال القادمة .



وأثنى جلالته على دور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعته المستمرة لتنفيذ جميع برامج ومشاريع الحكومة خدمة للوطن والمواطن . مشيداً جلالته رعاه الله بالجهود الموفقة لصاحب السمو الملكي ولي العهد والتي أسهمت في تحقيق هذا الانجاز من خلال رئاسة سموه للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي ، مقدراً جلالته لسموه النجاح الكبير التي حققته البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد . مؤكداً جلالته أيده الله أن نجاح السباق للسنة الرابعة عشرة على التوالي والإقبال الواسع على حضور هذا السباق وفعالياته المصاحبة يؤكد مكانة البحرين الرفيعة على الصعيد الرياضي والاقتصادي والسياحي . وأصبحت البحرين وجهة عالمية رائدة تستقطب مختلف الرياضات وترحب بمحبي سباقات الفورمولا واحد من جميع الدول . وأشاد رعاه الله بجهود القائمين على حلبة البحرين الدولية وكافة مؤسسات الدولة التي ساهمت في إنجاح هذه الحدث الرياضي الكبير .



وأضاف العاهل المفدى أن المواطن البحريني سيظل دائماً موضع اهتمامنا وتقديرنا، وأن جهود الدولة تتكاتف لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة في ظل مسيرة البناء الشاملة لتبقى البحرين شامخةً بتاريخها العريق وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق بإذن الله وبالجهود المخلصة لأبنائها وحرصهم على خدمة وطنهم والمحافظة على ما يتمتع به من قيم التعايش والتسامح والوحدة الوطنية منذ القدم .



كما تطرق اللقاء الى مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة الاسبوع المقبل ، حيث أعرب جلالة الملك حفظه الله عن تقديره لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لجلالته للمشاركة في أعمال هذه القمة ، متمنياً لهذه القمة كل النجاح والتوفيق وأن تحقق الاهداف المرجوة منها بما يخدم قضايا الأمة العربية وشعوبها .



وأشاد جلالته بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ودورها الفاعل في الدفاع عن المصالح العليا للامة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة وحرصها على وحدة الصف واجتماع الكلمة بين الاشقاء .





خ.ب/ع ذ



بنا 1317 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/10 - 25 : 04 PM