الدفاع المدني ينظم دورة تدريبية عن عمليات الإنقاذ والإخلاء الفوري في المصاعد‎

المنامة في 10 أبريل / بنا / نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني، دورة تدريبية عن عمليات الإنقاذ والإخلاء الفوري في المصاعد والسلالم، بمشاركة عدد من الضباط وضباط الصف والعاملين في قسم الأمن والسلامة بمستشفى الملك حمد الجامعي، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية.



واستهدفت الدورة، إلمام المتدربين بالمفهوم العام عن المصاعد والسلالم المتحركة والطرق الميكانيكية المتعلقة بسلامة مناور المصاعد، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالمعلومات المختلفة عن أنواعها وتقنيات وأساليب فتح الأبواب.



ل.ب/ع ع



بنا 1207 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/10 - 18 : 03 PM