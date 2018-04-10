الأشغال تتلقى 3678 بلاغاً في قطاع الصرف الصحي في الربع الأول من العام الحالي

المنامة في 10 أبريل / بنا / تلقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 3678 بلاغاً في قطاع الصرف الصحي في الربع الأول من العام الحالي.





وقال المهندس شوقي منديل مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوزارة: "إن البلاغات التي ترد إلى مركز الاتصالات بالوزارة يتم تلقيها من قبل 6 موظفين في مركز تلقي البلاغات والشكاوي على الرقم 80001810 لأخذ البيانات كاملة وبالتالي تحويلها إلى طاقم الصرف الصحي ومعالجتها خلال ساعة من البلاغ أو أقل، ويتم ذلك بشكل يومي لمعالجة حالات الطوارئ التي ترد المركز والمتعلقة بشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار".



وأشار منديل الى أن محافظة العاصمة هي من أعلى المناطق التي ترد منها البلاغات، حيث بلغت خلال الربع الأول 1370 بلاغاً وتم معالجة 1341 بلاغاً خلال ساعة أو أقل، وتليها المحافظة الجنوبية بـ 1080 بلاغاً وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ساعة أو أقل لـ 1064 بلاغاً. أما في محافظة المحرق فقد تم الانتهاء من معالجة 730 بلاغاً خلال ساعة أو أقل من أصل 743 بلاغاً، وأخيراً تأتي المحافظة الشمالية في عدد البلاغات الواردة منها، حيث بلغت 485 بلاغاً وتم الاستجابة لـ471 خلال ساعة أو أقل من تلقي البلاغ.



وأوضح أن أسباب ارتفاع عدد البلاغات في محافظة العاصمة ترجع إلى كثرة المطاعم الموجودة فيها التي تقوم برمي مخلفات الطعام في مغاسل المياه مما يؤدي لحدوث انسدادات يسفر عنها الكثير من المشاكل المرتبطة بفيضان مياه الصرف الصحي وحدوث طفح في مياه المجاري، وهذا ينطبق أيضاً على وجود الكراجات التي تستخدم زيوت التشحيم مما يتسبب في رميها في شبكات الصرف الصحي إلى تراكمها أو التصاقها نتيجة تحولها من مواد سائلة إلى مواد صلبة ومع مرور الوقت يؤدي ذلك إلى انسداد الشبكات نهائياً.



وأكد منديل أن الوزارة تعمل جاهدة على تقديم كافة خدماتها وبأعلى جودة للمواطنين والمقيمين، وتعمل على التنسيق مع وزارة الصحة والمجالس البلدية من خلال تفتيش المطاعم والمحلات التجارية والكراجات، لإيجاد قرار يلزم المطاعم والمحلات التجارية والكراجات بتركيب أجهزة أو مرشحات للدهون والزيوت المستخدمة بمصارف المياه. وذلك تلافياً لمشكلات انسداد وطفح مياه الصرف الصحي في شبكات التصريف وخصوصاً في المناطق السكنية التي توسعت الشوارع التجارية فيها، إلى جانب وجود توجه لتنسيق دائم بين وزارة الأشغال ووزارة الصحة وإدارة السجل التجاري والمجالس البلدية لمحاسبة المحلات المخالفة، من خلال فرض غرامات مالية تدريجية قد تصل إلى إيقاف النشاط في حال عدم الالتزام، مع إيقاف تجديد السجل التجاري في حال عدم الالتزام بتصحيح المخالفة.



ودعا مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي إلى استخدام وتفعيل خدمة شكاوي الصرف الصحي عبر بوابة الحكومة الالكترونية وموقع الوزارة لما توفره من وقت وفي أي مكان بطريقة سهلة وميسرة كما يمكن للمواطنين والمقيمين استخدام خدمة عرض خدمات الوزارة على الهاتف النقال works.gov.bh، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تسهيل تعامل المستخدمين مع الموقع الإلكتروني، مما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوفير معلومات شاملة ودقيقة للمواطنين والعملاء بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.



ودعت الوزارة في حال وجود أي مشاكل في شبكة الصرف الصحي أو شبكة تصريف مياه الأمطار الاتصال المباشر بطوارئ شؤون الصرف الصحي على الخط الساخن رقم 80001810 والذي يعمل على مدار الساعة أو زيارة موقع الوزارة الالكتروني عبر بوابة الحكومة الالكترونية www.bahrain.bh (شكاوي الصرف الصحي).



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1203 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/10 - 07 : 03 PM