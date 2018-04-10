غدا انطلاق مؤتمر ورشة عمل " تغير المناخ وديناميات ملوحة التربة.. التهديدات والتحديات" بجامعة الخليج العربي

المنامة في 10 ابريل / بنا / تعقد جامعة الخليج العربي يوم غد الاربعاء مؤتمر وورشة العمل الدولية حول " تغير المناخ وديناميات ملوحة التربة.. التهديدات والتحديات" تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، إذ ينعقد المؤتمر والورشة بالشراكة مع المركز الدولي للزراعة الملحية بدولة الامارات العربية المتحدة، وبدعم من مؤسسة تمكين.



تأتي هذه الورشة ضمن رسالة ودور جامعة الخليج العربي كجامعة إقليمية خليجية رائدة في البحث العلمي وخدمة المجتمع وقضاياه الملحة، وذلك لما تمثله التربة من رافدٍ اقتصاديٍ مهم لمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم عموماً، ويشارك في هذا المحفل العالمي المهم العديد من العلماء المختصين في مختلف التخصصات العلمية ذات العلاقة بتغير المناخ، و التربة من العديد من الدول والجهات العلمية كمتحدثين رئيسيين مثل وكالة الفضاء الامريكية (ناسا) وعالم من فرنسا حاصل على جائزة نوبل في العلوم بالإضافة إلى علماء واستراليا واليونان والصين وكندا والهند وباكستان، إلى جانب العديد من العلماء العرب، وهو ما يضيف ثقلاً جوهرياً الى هذا المحفل العلمي.



إلى ذلك، تطرح الورشة خلال فترة انعقادها ومن خلال جلساتها العلمية عدداً من الموضوعات المهمة منها علاقة ملوحة التربة بتغير المناخ والسبل والوسائل الحديثة لمواجهة تملح التربة في وجود ظاهرة تغير المناخ، في الوقت الذي سيبرز المؤتمر الطرق المبتكرة والتقنيات لتحليل تملح التربة، بالإضافة الى مواضيع تأثيرات تملح التربة والمياه على الزراعة والتي من بينها طرق تمثيل ونمذجة وتخريط تملح التربة والعديد من الموضوعات الاخرى المهمة ذات العلاقة.



وسيساهم هذا اللقاء العلمي العالمي في رفع مكانة مملكة البحرين كملتقى للعلم والعلماء، وهو ما يساهم في إعداد الكوادر البحرينية والخليجية الشابة بالإضافة الى المهتمين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات في مجالات الزراعة وحماية التربة في ظل التغيرات المناخية العالمية، وفي السياق ذاته، سيساهم المؤتمر بطريقة غير مباشرة في الاقتصاد رفد المحلي من خلال الاهتمام بالتربة والزراعة اللذين يشكلان العمود الفقري للأمن الغذائي للدول.





خ.ب/ع ذ



بنا 1158 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/10 - 01 : 03 PM