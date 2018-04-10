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ولي عهد ابوظبي يبحث مع وزير الدفاع البريطاني علاقات التعاون
2018/04/10 - 29 : 02 PM

أبوظبي في 10 أبريل /بنا/ بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع غافن ويليامسون وزير الدفاع البريطاني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة انباء الإمارات، ان اللقاء استعرض أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك ، كما جرى تبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


خ.س

بنا 1125 جمت 10/04/2018


عدد القراءات : 31         اخر تحديث : 2018/04/10 - 29 : 02 PM
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