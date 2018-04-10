الوزير ميرزا يبحث مجالات التعاون مع Ion Exchange الهندية في مجالات المياه

المنامة في 10 أبريل/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً من شركة Ion Exchange الهندية الرائدة في مجال معالجة المياه يتقدمهم السيد Rajesh Sharma رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعدد من المسئولين بالشركة، وبحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مشيداً بمشاريع الشركة في مختلف المجالات على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي، حيث تعتبر شركة Ion Exchange رائدة في مشاريع معالجة المياه مع خبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود، ومعترف بها دولياً كشركة متمكنة في إدارة المياه والبيئة، واستعرض الوزير مع الوفد أوجه التعاون المشترك واستمع منهم الى آخر مشاريعهم وأنشطتهم الاستثمارية في قطاع معالجة المياه وحلول إدارة المياه والعناية بالبيئة، حيث نفذت الشركة في عام 2016 مشروعاً في منطقة الحد بكلفة 5 مليون دولار لمزج المواد البتروكيماوية وتوفيرها لاستخدام شركات إنتاج المياه الخاصة وتصديرها لبعض دول مجلس التعاون، وفي هذا الصدد أبدى المسئولون بشركة Ion Exchange الهندية رغبتهم للمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة بالإضافة الى مشاريع المياه وذلك حسب الفرص المتاحة.



وفي ختام اللقاء تقدم السيد Rajesh Sharma والوفد المرافق له بجزيل الشكر والتقدير إلى الوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور أحمد هاشم مستشار الوزير.





ل.ب/خ.س



بنا 1109 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/10 - 18 : 02 PM